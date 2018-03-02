«Врачи без границ» свернули работу в нигерийском городе, где убиты гуманитарные работники

ТАСС , 2 марта. Международная организация «Врачи без границ» приостановила свою деятельность в городе Ранн, где накануне при атаке боевиков были убиты гуманитарные работники. Об этом сама организация сообщила в пятницу на своем сайте.

"После жестокой атаки, совершенной в городе Ранн в четверг 1 марта, организация «Врачи без границ» приостановила предоставление медицинского обслуживания в городе и эвакуировала 22 международных и местных сотрудника. По-прежнему остается неизвестным, сколько человек убиты и сколько пострадали", — говорится в заявлении.

По данным агентства Reuters, в результате нападения, совершенного в четверг вечером предположительно боевиками из радикальной группировки "Боко харам" , убиты 11 человек, в том числе трое гуманитарных работников.

"Врачи без границы" предоставляют медицинские услуги населению Ранна с января 2017 года.