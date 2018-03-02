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«Врачи без границ» свернули работу в нигерийском городе, где убиты гуманитарные работники
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«Врачи без границ» свернули работу в нигерийском городе, где убиты гуманитарные работники 

ТАСС 2 марта 2018
ТАСС, 2 марта. Международная организация «Врачи без границ» приостановила свою деятельность в городе Ранн, где накануне при атаке боевиков были убиты гуманитарные работники. Об этом сама организация сообщила в пятницу на своем сайте.
"После жестокой атаки, совершенной в городе Ранн в четверг 1 марта, организация «Врачи без границ» приостановила предоставление медицинского обслуживания в городе и эвакуировала 22 международных и местных сотрудника. По-прежнему остается неизвестным, сколько человек убиты и сколько пострадали", — говорится в заявлении.
По данным агентства Reuters, в результате нападения, совершенного в четверг вечером предположительно боевиками из радикальной группировки "Боко харам", убиты 11 человек, в том числе трое гуманитарных работников.
"Врачи без границы" предоставляют медицинские услуги населению Ранна с января 2017 года.
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