Комиссия ООН установила группировку, стоявшую за нападением на базы миротворцев в ДР Конго

Особое внимание в ходе расследования уделено инциденту 7 декабря, когда группа боевиков напала на лагерь Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК) в населенном пункте Семулики. Тогда погибли 15 миротворцев из Танзании , еще 43 получили ранения. Один военнослужащий до сих пор числится пропавшим без вести, его поиски продолжаются. Комиссия также изучила обстоятельства нападений на расположенные неподалеку другие базы миротворцев 16 сентября и 7 октября.

"Специальная следственная группа пришла к заключению, что три нападения на миротворцев ООН имели схожий почерк, и все доказательства указывают на то, что за атакой стояла АДС", — сказал Дюжаррик. По его словам, комиссия также выявила ряд проблем в подготовке миротворцев и тактике, применяемой МООНСДРК и входящей в ее состав бригады оперативного вмешательства, уполномоченной проводить самостоятельные наступательные операции. Следователи установили, что у миссии не было готового плана по отправке подкрепления и эвакуации миротворцев во время атаки на базу в Семулики. Серьезные вопросы вызвали действия руководства МООНСДРК и нехватка у нее «необходимых средств, таких как авиация, инженеры и разведка».

Как сообщил официальный представитель генсека, следователи рекомендовали командованию МООНСДРК, секретариату ООН и странам, предоставляющим войска, повысить боеготовность бригады оперативного вмешательства, чтобы она могла вести наступательные операции в удаленных районах с тяжелым ландшафтом. Комиссия высказалась за наращивание сотрудничества между миротворческой миссией и основными региональными игроками, чтобы «лучше понимать и реагировать на угрозу, исходящую от АДС».

Миссия ООН уже предприняла ряд шагов по реализации этих рекомендаций, отметил Дюжаррик. Была усилена безопасность нескольких баз миротворцев, установлено освещение по периметру лагерей.

В ДРК развернут один из крупнейших контингентов ООН. Его численность — около 20 тыс. военнослужащих и полицейских, в 2013 году к нему добавилась трехтысячная бригада оперативного вмешательства.