В Лондоне учителя осудили за вербовку детей в «отряды смерти» для совершения терактов

Британский суд признал 25-летнего школьного учителя Умара Хейка виновным в приобщении детей к террористической деятельности с целью проведения терактов в стране, сообщает Би-би-си.

Отмечается, что учитель является членом террористической организации «Исламское государство» . Он контактировал более чем со 100 детьми, показывал им экстремистские видеоролики и прививал террористическую идеологию.

Также сообщается, что у учителя не было официальной педагогической квалификации.

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