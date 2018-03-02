МИД Австралии: теракт в Кабуле был направлен против сотрудников посольства страны

СИДНЕЙ , 2 марта. / ТАСС /. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп сообщила о совершенном в пятницу в Кабуле теракте, направленном против сотрудников посольства ее страны. "Существуют подозрения, что было взорвано заложенное в автомашину самодельное взрывное устройство в тот момент, когда рядом проезжали автомашины посольства Австралии", — говорится в распространенном в пятницу вечером заявлении главы австралийского внешнеполитического ведомства "Все сотрудники посольства находятся в безопасности, ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за эту атаку, ставшую очередным свидетельством угрозы, которую представляют для народа Афганистана террористы и повстанческие группировки", — подчеркнула министр, выразив соболезнования родным погибших. Как сообщил афганский телеканал Tolo News, в результате взрыва погибли по меньшей мере три человека, 14 — получили ранения.