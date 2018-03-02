Глава Росавиации и посол Египта обсудили возобновление авиасообщения

"В ходе встречи обсуждены вопросы практической реализации российско-египетских договорённостей, зафиксированных в межправительственном протоколе о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, что позволит после соблюдения определённых формальностей авиакомпаниям "Аэрофлот" EgyptAir начать выполнение регулярных рейсов между Москвой и Каиром ", — говорится в сообщении.

Сторонами намечены конкретные шаги на пути к скорейшему возобновлению воздушного сообщения между странами, что будет способствовать развитию экономических и культурных взаимосвязей между Россией и Египтом, а также укреплению сотрудничества в сфере гражданской авиации.