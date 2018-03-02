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Глава Росавиации и посол Египта обсудили возобновление авиасообщения
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Глава Росавиации и посол Египта обсудили возобновление авиасообщения 

РИА Новости 2 марта 2018
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Руководитель Росавиации Алесандр Нерадько и посол Египта в России Ихаб Наср 1 марта провели встречу по вопросу возобновления воздушного сообщения между странами, говорится в сообщении Росавиации.
"В ходе встречи обсуждены вопросы практической реализации российско-египетских договорённостей, зафиксированных в межправительственном протоколе о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, что позволит после соблюдения определённых формальностей авиакомпаниям "Аэрофлот" и EgyptAir начать выполнение регулярных рейсов между Москвой и Каиром", — говорится в сообщении.
Сторонами намечены конкретные шаги на пути к скорейшему возобновлению воздушного сообщения между странами, что будет способствовать развитию экономических и культурных взаимосвязей между Россией и Египтом, а также укреплению сотрудничества в сфере гражданской авиации.
Ожидалось, что прямые рейсы между Москвой и Каиром, остановленные в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, возобновятся со второй половины февраля 2018 года. Однако из-за продолжающихся переговоров по техническим и коммерческим вопросам сообщения возобновление полетов перенесено на апрель этого года.
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