Правительство Ливии требует прекращения огня на юге страны

Триполи, 2 марта / Синьхуа / — Поддерживаемое ООН правительство Ливии в четверг потребовало немедленного прекращения огня в южном городе Сабха, где несколько мирных жителей погибли или получили ранения в ходе ожесточенных межплеменных столкновений.

"Президентский совет правительства национального согласия выражает глубокое сожаление по поводу развития событий в Сабхе и боевых действий между ливийскими братьями в городе", — говорится в заявлении правительства, которое призывает все стороны вернуться к диалогу.

Власти намерены сформировать комитет для «установления перемирия и восстановления стабильности на юге».

В городе Сабха, расположенном примерно в 800 км к юго-западу от столицы Ливии Триполи, наблюдаются волнения из-за роста преступности, похищений людей и частых межплеменных столкновений.

Миссия ООН по поддержке в Ливии в четверг выразила обеспокоенность по поводу насилия в Сабхе, потребовав немедленного прекращения «неизбирательного применения оружия в густонаселенных районах».