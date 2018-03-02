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Правительство Ливии требует прекращения огня на юге страны
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Правительство Ливии требует прекращения огня на юге страны 

ИА Синьхуа 2 марта 2018
Триполи, 2 марта /Синьхуа/ — Поддерживаемое ООН правительство Ливии в четверг потребовало немедленного прекращения огня в южном городе Сабха, где несколько мирных жителей погибли или получили ранения в ходе ожесточенных межплеменных столкновений.
"Президентский совет правительства национального согласия выражает глубокое сожаление по поводу развития событий в Сабхе и боевых действий между ливийскими братьями в городе", — говорится в заявлении правительства, которое призывает все стороны вернуться к диалогу.
Власти намерены сформировать комитет для «установления перемирия и восстановления стабильности на юге».
В городе Сабха, расположенном примерно в 800 км к юго-западу от столицы Ливии Триполи, наблюдаются волнения из-за роста преступности, похищений людей и частых межплеменных столкновений.
Миссия ООН по поддержке в Ливии в четверг выразила обеспокоенность по поводу насилия в Сабхе, потребовав немедленного прекращения «неизбирательного применения оружия в густонаселенных районах».
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