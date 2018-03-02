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Парламент Ирака потребовал от правительства разработать график вывода иностранных войск
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Парламент Ирака потребовал от правительства разработать график вывода иностранных войск 

ИА Синьхуа 2 марта 2018
Багдад, 2 марта /Синьхуа/ — Иракский парламент в четверг призвал правительство разработать график вывода иностранных войск с территории государства.
Как говорится в заявлении законодательного собрания, парламент 1 марта проголосовал за предложение потребовать от правительства страны установить график вывода иностранных войск с иракской территории после объявления о победе над террористами. В то же время в заявлении выражается благодарность всем странам, оказавшим поддержку Ираку в борьбе с экстремистской группировкой «Исламское государство» /ИГ/.
Согласно соглашению о статусе американских войск в Ираке, США должны были вывести свой контингент из средневосточной страны к концу 2011 года, сохранив лишь небольшое число военных для охраны своего посольства. В 2014 году группировка ИГ взяла под контроль обширную территорию на западе и севере Ирака, после чего Вашингтон начал наращивать численность вооруженных сил в этой стране.
9 декабря 2017 года Ирак объявил об исторической победе над ИГ после освобождения последних удерживаемых террористами районов.
В начале февраля нынешнего года иракские власти заявили, что достигли договоренности с Вашингтоном по постепенному сокращению численности американских войск в стране.
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