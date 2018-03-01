Муфтий Москвы предложил помочь с жильем болельщикам ЧМ-2018 из Египта

По словам Аляутдинова, цены на гостиницы и съемные квартиры в период проведения мундиаля в России многократно подорожали и могут быть не по карману части любителей футбола из мусульманских стран. Для них глава духовного управления мусульман Москвы предложил оказать помощь.

"Мы бы хотели и могли помочь приехавшим из Египта и из других мусульманским стран болельщикам, чьи команды попали на чемпионат мира. Их можно было бы разместить в наших общежитиях, квартирах мусульман, скажем за символическую плату. Однако этот вопрос еще требует обсуждения, согласования", — сказал муфтий Москвы, принявший участие в проведенной в Каире международной конференции, посвященной противостоянию терроризму.

В период проведения чемпионата мира по футболу Россию, согласно данным посольства Египта в РФ, хотели бы посетить 50-70 тысяч любителей футбола из Страны пирамид.