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Муфтий Москвы предложил помочь с жильем болельщикам ЧМ-2018 из Египта
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Муфтий Москвы предложил помочь с жильем болельщикам ЧМ-2018 из Египта 

РИА Недвижимость 1 марта 2018
Фото: РИА Недвижимость
КАИР, 1 мар — РИА Новости. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов рассказал РИА Новости о возможности оказать помощь болельщикам египетской команды и других мусульманских стран, собирающимся приехать на чемпионат мира-2018 по футболу, с размещением в российской столице.
По словам Аляутдинова, цены на гостиницы и съемные квартиры в период проведения мундиаля в России многократно подорожали и могут быть не по карману части любителей футбола из мусульманских стран. Для них глава духовного управления мусульман Москвы предложил оказать помощь.
"Мы бы хотели и могли помочь приехавшим из Египта и из других мусульманским стран болельщикам, чьи команды попали на чемпионат мира. Их можно было бы разместить в наших общежитиях, квартирах мусульман, скажем за символическую плату. Однако этот вопрос еще требует обсуждения, согласования", — сказал муфтий Москвы, принявший участие в проведенной в Каире международной конференции, посвященной противостоянию терроризму.
В период проведения чемпионата мира по футболу Россию, согласно данным посольства Египта в РФ, хотели бы посетить 50-70 тысяч любителей футбола из Страны пирамид.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
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