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Военные отбили атаку террористов на военный пункт в Аль-Кунейтре, сообщают СМИ
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Военные отбили атаку террористов на военный пункт в Аль-Кунейтре, сообщают СМИ 

Парламентская газета 1 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Армии президента Сирии Башара Асада удалось отбить атаку боевиков на один из военных пунктов в провинции Аль-Кунейтра, сообщает Федеральное агентство новостей.
Боестолкновения длились порядка сорока минут — видимость была затруднена из-за сильного тумана. Тем не менее, армии удалось предотвратить захват инфраструктурного объекта.
За последние двое суток исламисты уже неоднократно пытались захватить несколько населённых пунктов в названной мухафазе — под ударом оказывались Самадания, Хан-Арнаба и Аль-Баас.
Провинция Аль-Кунейтра входит в одну из четырёх зон деэскалации в арабской республике, однако радикалы регулярно нарушают режим прекращения огня.
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