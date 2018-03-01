Военные отбили атаку террористов на военный пункт в Аль-Кунейтре, сообщают СМИ

Боестолкновения длились порядка сорока минут — видимость была затруднена из-за сильного тумана. Тем не менее, армии удалось предотвратить захват инфраструктурного объекта.

За последние двое суток исламисты уже неоднократно пытались захватить несколько населённых пунктов в названной мухафазе — под ударом оказывались Самадания, Хан-Арнаба и Аль-Баас.

Провинция Аль-Кунейтра входит в одну из четырёх зон деэскалации в арабской республике, однако радикалы регулярно нарушают режим прекращения огня.