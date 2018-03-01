Военные отбили атаку террористов на военный пункт в Аль-Кунейтре, сообщают СМИ 

Армии президента Сирии Башара Асада удалось отбить атаку боевиков на один из военных пунктов в провинции Аль-Кунейтра, сообщает Федеральное агентство новостей.
Боестолкновения длились порядка сорока минут — видимость была затруднена из-за сильного тумана. Тем не менее, армии удалось предотвратить захват инфраструктурного объекта.
За последние двое суток исламисты уже неоднократно пытались захватить несколько населённых пунктов в названной мухафазе — под ударом оказывались Самадания, Хан-Арнаба и Аль-Баас.
Провинция Аль-Кунейтра входит в одну из четырёх зон деэскалации в арабской республике, однако радикалы регулярно нарушают режим прекращения огня.