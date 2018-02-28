Ещё
В Египте олигарх заплатит около $100 млн за примирение с государством
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Египте олигарх заплатит около $100 млн за примирение с государством 

РИА Новости 28 февраля 2018
Фото: РИА Новости
КАИР, 28 фев — РИА Новости. Египетский сталелитейный магнат и политический деятель времен правления президента Хосни Мубарака выплатит 1,7 миллиарда египетских фунтов (96 миллионов долларов) государству для прекращения судебного преследования, сообщило в среду египетское государственное агентство МЕНА.
"Национальная комиссия по возвращению финансовых средств и активов из-за рубежа под руководством генерального прокурора Набиля Садека согласилась в среду на примирение с предпринимателем Ахмедом Иззом", — говорится в сообщении.
Ахмед Изз — крупнейший сталелитейный магнат, а также один из руководителей некогда правящей в Египте Национально-демократической партии. После массовых народных волнений 2011 года, которые положили конец эпохе правления Мубарака, вместе с рядом министров Изз был обвинен в коррупции и помещен под стражу. Владельца сталелитейной компании Ezz Steel обвинили в создании за пределами Египта множества мелких фирм и незаконном переводе денег на их счета. Речь также шла о деле по выдаче лицензий на производство металлургической продукции. Суд полагает, что Минпромторг выдавал лицензии незаконно и на бесплатной основе компании Ахмеда Изза, которая долгое время была практически монополистом в египетской металлургической отрасли. Считается, что он сумел получить такие преференции благодаря ведущей роли в правившей тогда Национально-демократической партии.
Уже в 2014 году он вышел на свободу, однако еще долго являлся фигурантом ряда громких уголовных процессов. Изз пытался зарегистрироваться в качестве кандидата на выборах в парламент в 2015 году, но его не допустили к участию в предвыборной гонке из-за судимости.
После падения режима экс-президента Мубарака ряд бывших министров, бизнесменов и депутатов оказались в тюрьмах. Однако позже большинство из них были оправданы и смогли выйти на свободу. Ряд бизнесменов заключили «мировые соглашения» с государством, чтобы избежать судебного преследования.
РИА Новости: последние новости
Египет надеется на возобновления авиарейсов из России в апреле В ДР Конго более двух миллионов детей находятся на грани смерти от голода СМИ сообщили о похищении боевиками главного военного прокурора Ливии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму148
В ООН сорвали выступление России265
Мясорубка в Гудаури15
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям195
Третья мировая война наступила для Климкина75
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение