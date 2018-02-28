В Судане произошло масштабное отключение электричества

Как говорится в опубликованном центром заявлении, в 21:12 по местному времени вторника работа электросети Судана была парализована. В настоящее время соответствующие ведомства прилагают усилия для возобновления подачи энергии.

По информации данного центра, подача электричества будет возобновлена постепенно.

Это третье масштабное отключение электричества в Судане в текущем году. 10 и 21 января многие районы страны оказались обесточены из-за технического сбоя. —0—