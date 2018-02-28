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В Судане произошло масштабное отключение электричества
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В Судане произошло масштабное отключение электричества 

ИА Синьхуа 28 февраля 2018
Хартум, 28 февраля /Синьхуа/ — Вечером во вторник многие штаты Судана оказались обесточены. Об этом сообщил центр управления национальными электросетями.
Как говорится в опубликованном центром заявлении, в 21:12 по местному времени вторника работа электросети Судана была парализована. В настоящее время соответствующие ведомства прилагают усилия для возобновления подачи энергии.
По информации данного центра, подача электричества будет возобновлена постепенно.
Это третье масштабное отключение электричества в Судане в текущем году. 10 и 21 января многие районы страны оказались обесточены из-за технического сбоя. —0—
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