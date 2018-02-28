В Судане произошло масштабное отключение электричества 

Хартум, 28 февраля /Синьхуа/ — Вечером во вторник многие штаты Судана оказались обесточены. Об этом сообщил центр управления национальными электросетями.
Как говорится в опубликованном центром заявлении, в 21:12 по местному времени вторника работа электросети Судана была парализована. В настоящее время соответствующие ведомства прилагают усилия для возобновления подачи энергии.
По информации данного центра, подача электричества будет возобновлена постепенно.
Это третье масштабное отключение электричества в Судане в текущем году. 10 и 21 января многие районы страны оказались обесточены из-за технического сбоя. —0—