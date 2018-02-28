Генсек ООН призвал немедленно освободить нигерийских школьниц из рук «Боко харам»

"Генеральный секретарь призывает немедленно освободить всех девочек без предварительных условий и обеспечить их безопасное возвращение в свои семьи. Он призывает национальные власти [ Нигерии ] быстро привлечь ответственных за этот поступок к правосудию", — говорится в письменном заявлении Дюжаррика.

По его словам, административный глава ООН выражает «солидарность и поддержку» правительству Нигерии и другим странам региона в борьбе с «терроризмом и насильственным экстремизмом».