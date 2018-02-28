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Генсек ООН призвал немедленно освободить нигерийских школьниц из рук «Боко харам»
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Генсек ООН призвал немедленно освободить нигерийских школьниц из рук «Боко харам» 

ТАСС 28 февраля 2018
ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш «решительно осуждает» похищение нигерийской экстремистской группировкой "Боко харам" более ста нигерийских школьниц и призывает к немедленному освобождению детей. Об этом заявил во вторник официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь призывает немедленно освободить всех девочек без предварительных условий и обеспечить их безопасное возвращение в свои семьи. Он призывает национальные власти [Нигерии] быстро привлечь ответственных за этот поступок к правосудию", — говорится в письменном заявлении Дюжаррика.
По его словам, административный глава ООН выражает «солидарность и поддержку» правительству Нигерии и другим странам региона в борьбе с «терроризмом и насильственным экстремизмом».
По информации агентства France-Presse, боевики «Боко харам» 19 февраля напали на школу в деревне Дапчи на северо-востоке Нигерии, в которой обучаются девочки в возрасте от 11 лет. После атаки пропали по меньшей мере 111 школьниц. На прошлой неделе телеканал CNN и агентство Reuters сообщили об обнаружении большей части группы пропавших детей, однако впоследствии эти утверждения были опровергнуты властями страны.
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