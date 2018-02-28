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В Риме состоится конференция по финансированию БАПОР
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В Риме состоится конференция по финансированию БАПОР 

РИА Новости 28 февраля 2018
Фото: РИА Новости
ООН, 28 фев — РИА Новости. Министерская конференция по сбору средств для Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам (БАПОР) состоится 15 марта в Риме, заявил зампостпреда Швеции при ООН Карл Скау.
"Иордания, Швеция и Египет оправят приглашения на внеочередную министерскую конференцию в поддержку БАПОР. Участие также примут генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и высокий представитель ЕС Федерика Могерини", — сказал Скау журналистам в ООН.
По его словам, конференция пройдет в столице Италии 15 марта.
В середине января власти США объявили, что удерживают 65 миллионов долларов из добровольного взноса в бюджет БАПОР и ограничивают его 60 миллионами. Ближневосточное агентство уже объявило, что решение США серьезно осложняет выполнение задач, предусмотренных его мандатом. Теперь ведомство вынуждено сократить штат сотрудников.
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