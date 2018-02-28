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В Петербург не пустили египетские апельсины с мухами
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В Петербург не пустили египетские апельсины с мухами 

АиФ Санкт-Петербург 28 февраля 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Египетские апельсины допустят к реализации после обеззараживания, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
В порту города на фитосанитарном контрольном посту в партии свежих апельсинов были обнаружены живые насекомые — средиземноморская плодовая муха. Наличие карантинного вредителя плодовых культур подтвердили специалисты Ленинградской межобластной ветеринарной лабораторией.
В целях предотвращения распространения карантинного организма партия цитрусовых массой 435,75 тонн по заявлению собственника должна пройти процедуру обеззараживания.
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