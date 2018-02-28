В Петербург не пустили египетские апельсины с мухами

Египетские апельсины допустят к реализации после обеззараживания, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В порту города на фитосанитарном контрольном посту в партии свежих апельсинов были обнаружены живые насекомые — средиземноморская плодовая муха. Наличие карантинного вредителя плодовых культур подтвердили специалисты Ленинградской межобластной ветеринарной лабораторией.

В целях предотвращения распространения карантинного организма партия цитрусовых массой 435,75 тонн по заявлению собственника должна пройти процедуру обеззараживания.