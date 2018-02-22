Атаку на полицейский участок в Эквадоре совершили мексиканцы 

Мексиканские наркокартели организовали нападение на полицейский участок в Эквадоре на границе с Колумбией. Тогда пострадали около 20 стражей порядка.
Взрыв заминированной машины произошел рядом с участком, расположенным вблизи границы с Колумбией в провинции Эсмеральда. Ранее власти страны подозревали местные бандитские группировки, передает РИА Новости.
Мексиканские картели ведут активную деятельность в странах Южной Америки. Эквадор расположен между двумя крупными производителями кокаина — Перу и Колумбией.