15 человек в Нигерии погибли в результате нападения

По меньшей мере 15 человек погибли в результате взрывов, которые устроили три террориста-смертника на рынке нигерийского города Кондюг. Об этом сообщает PM News.
Уточняется, что ещё 18 человек пострадали в ходе происшествия.
Как заявил очевидец событий, инцидент произошёл 16 февраля примерно в 19:00 по местному времени (21:00 мск).
Пострадавшие были госпитализированы.
В ноябре по меньшей мере 50 человек погибли в результате взрыва в мечети на северо-востоке Нигерии, который устроил террорист-смертник.