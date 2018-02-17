15 человек в Нигерии погибли в результате нападения

В Нигерии 15 человек погибли в результате нападения террористов на рынок

По меньшей мере 15 человек погибли в результате взрывов, которые устроили три террориста-смертника на рынке нигерийского города Кондюг. Об этом сообщает PM News.

Уточняется, что ещё 18 человек пострадали в ходе происшествия.

Как заявил очевидец событий, инцидент произошёл 16 февраля примерно в 19:00 по местному времени (21:00 мск).

Пострадавшие были госпитализированы.

В ноябре по меньшей мере 50 человек погибли в результате взрыва в мечети на северо-востоке Нигерии, который устроил террорист-смертник.