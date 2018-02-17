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15 человек в Нигерии погибли в результате нападения
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В Нигерии 15 человек погибли в результате нападения террористов на рынок 

RT на русском 17 февраля 2018
Фото: Reuters
По меньшей мере 15 человек погибли в результате взрывов, которые устроили три террориста-смертника на рынке нигерийского города Кондюг. Об этом сообщает PM News.
Уточняется, что ещё 18 человек пострадали в ходе происшествия.
Как заявил очевидец событий, инцидент произошёл 16 февраля примерно в 19:00 по местному времени (21:00 мск).
Пострадавшие были госпитализированы.
В ноябре по меньшей мере 50 человек погибли в результате взрыва в мечети на северо-востоке Нигерии, который устроил террорист-смертник.
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