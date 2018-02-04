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У берегов анклава Мелилья нашли 20 мертвых мигрантов
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У берегов испанского анклава Мелилья обнаружили тела двадцати мигрантов 

РИА Новости 4 февраля 2018
Фото: AP Photo / Anna Surinyach
Около двадцати нелегальных мигрантов из Африки утонули у берегов испанского анклава Мелилья (северная Африка, граница с Марокко), сообщает агентство Europa Press.
Пассажирский паром Sorolla, вышедший из Мелильи, обнаружил тела в море в четырех морских милях от берега. Экипаж корабля связался с испанской службой спасения на море и Гражданской Гвардией. На место прибыл также марокканский морской патруль. Именно Марокко будет заниматься поисковой операцией и доставкой тел на берег, поскольку трагедия произошла в марокканских водах.
Предполагается, что лодка, на которой мигранты пытались добраться до испанских берегов, затонула несколько дней назад.
В 2017 году число нелегальных мигрантов, прибывших в Испанию, составило 22900 человек — это в два раза больше, чем в позапрошлом году, свидетельствуют данные агентства ЕС по безопасности внешних границ (Frontex). За январь, по данным Международной организации по миграции, в Испанию прибыли 1237 человек, 28 человек погибли.
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