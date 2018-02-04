У берегов анклава Мелилья нашли 20 мертвых мигрантов

У берегов испанского анклава Мелилья обнаружили тела двадцати мигрантов

Около двадцати нелегальных мигрантов из Африки утонули у берегов испанского анклава Мелилья (северная Африка, граница с Марокко), сообщает агентство Europa Press.

Пассажирский паром Sorolla, вышедший из Мелильи, обнаружил тела в море в четырех морских милях от берега. Экипаж корабля связался с испанской службой спасения на море и Гражданской Гвардией. На место прибыл также марокканский морской патруль. Именно Марокко будет заниматься поисковой операцией и доставкой тел на берег, поскольку трагедия произошла в марокканских водах.

Предполагается, что лодка, на которой мигранты пытались добраться до испанских берегов, затонула несколько дней назад.