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Алжирская армия уничтожила в январе 15 террористов
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СМИ: алжирская армия уничтожила в январе 15 террористов 

ТАСС 3 февраля 2018
Фото: Reuters
Подразделения правительственной Национальной народной армии (ННА) Алжира уничтожили в январе на территории страны 15 террористов. Такие уточненные данные приводятся в обнародованном в субботу коммюнике вооруженных сил страны, которое цитирует информационное агентство Algerie Presse Service.
Ранее на текущей неделе ВС республики заявили, что в январе в Алжире были ликвидированы 13 террористов.
Силовикам также удалось арестовать 23 человека, оказывавших поддержку террористическим группировкам. Еще пять террористов в минувшем месяце сдались алжирским властям.
Отряды ННА также обнаружили с начала текущего года 70 хранилищ с оружием и боеприпасами, принадлежавшими боевикам. В найденный арсенал входили более 20 автоматов, два крупнокалиберных пулемета, около 10 мин, порядка 50 гранат, 19 винтовок, 10 противопехотных ракет.
Кроме того, в тайниках силовики нашли оптическую технику, 2,7 килограммов динамита и значительное количество химикатов, предназначенных для производства взрывчатки.
Последствия конфликта
С проблемой терроризма Алжир столкнулся в конце минувшего века, когда в 1992 году начался вооруженный конфликт между властями и радикальными исламистскими группировками. Поводом для него стала отмена результатов парламентских выборов, победу на которых одержали партии исламского толка. В ответ исламисты развязали террористическую войну, жертвами которой за время противостояния стали свыше 200 тыс. человек.
Благодаря политике гражданского согласия, проводимой президентом Алжира Абдельазизом Бутефликой, уровень насилия в последние годы удалось заметно снизить. Одобренная на референдуме в сентябре 2005 года Хартия за мир и национальное примирение в целом положила конец кровопролитному конфликту. Тем не менее вооруженные нападения исламистов все еще происходят в различных регионах страны. Так, по итогам 2015 года структурами безопасности Алжира было уничтожено 157 террористов, а по итогам 2016 года — почти 130.
В настоящее время алжирские органы безопасности сосредоточили усилия на нейтрализации угроз, исходящих как от вооруженных группировок, действующих внутри страны, так и экстремистских движений, развернувших базы в обширной зоне африканского Сахеля и Сахары.
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