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В Каире обнаружили «фабрику донорских органов»
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В Египте обнаружили фабрику донорских органов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Mohamed el-Shahed
В столице Египта Каире полиция обнаружила банду врачей и их посредников, занимавшихся торговлей донорскими органами. Об этом сообщает новостной портал youm7.com.
Злоумышленники находили доноров, остро нуждающихся в деньгах, и уговаривали их за 25 тысяч египетских фунтов (более 1,4 тысячи долларов) продать свою почку.
Согласившиеся доноры приезжали в Каир, где несколько дней жили на съемной квартире, сдавая анализы. Одна из задержанных врачей принимала их у себя в кабинете. После этого пациентов перевозили в клинику, где хирург проводил операцию.
По словам пострадавших, преступники платили им пять тысяч египетских фунтов (более 280 долларов) до операции, оставшуюся сумму они получали лишь в том случае, если сами находили еще одного донора.
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