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Правительство Египта переедет в новую столицу
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Правительство Египта переедет в новую столицу 

РИА Новости 1 февраля 2018
Фото: AP Photo / Manu Brabo
Канцелярия египетского президента и правительство арабской республики переедут в новую строящуюся административную столицу в течение полутора лет, заявил в четверг руководитель проекта Ахмед Заки Абдин.
По его словам, строительство на площадке, где планируется возвести правительственный район, уже началось.
"Правительственные учреждения в новую административную столицу будут переезжать в течение 18 месяцев, это касается (в первую очередь) президентской канцелярии, кабинета министров, парламента", — сказал Абдин, слова которого приводит в четверг государственное агентство Египта МЕНА.
Ранее Абдин рассказал журналистам о том, что в строительство правительственного квартала планируется вложить 35 миллиардов египетских фунтов (около 2 миллиардов долларов США). При этом для переезжающих в строящийся город сотрудников будут возведены жилые кварталы, где они смогут на льготных условиях в рассрочку приобрести себе жилье.
В марте 2015 года министр жилищного строительства Мустафа Мадбули заявил, что Египет в ближайшие годы намерен построить новую административную столицу. Будущая столица Египта будет расположена в пустыне в 45 километрах к востоку от Каира. Строительство новой административной столицы связано с перенаселенностью 20-миллионного мегаполиса.
Территория новой столицы, куда переедут египетские министерства и ведомства, парламент, президентская администрация, высшие учебные заведения, дипломатические представительства, составит более 700 квадратных километров. Ожидается, что населять административный центр государства будут семь миллионов человек.
Стоимость первой очереди проекта составит 45 миллиардов долларов, и по первоначальным планам египетского правительства она должна быть реализована к 2020 году.
Ранее китайская государственная инженерно-строительная корпорация China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) заключила контракт на 2,7 миллиарда долларов с Египтом на строительство объектов инфраструктуры в новой административной столице страны.
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