Туристы из РФ не полетят в Египет до конца года - СМИ

В Москве не уверены в безопасности египетских аэропортов, поэтому чартерные рейсы не будут зпущены в 2017 году. Чартерные рейсы между Россией и Египтом не будут возобновлены в 2017 году. Об этом сообщают Известия со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Связано это с неуверенностью российской стороны в безопасности аэропортов Египта.

Что касается воздушных гаваней в курортных зонах страны, то они должны быть проинспектированы до 30 сентября. В 2017 году не будут возобновлены чартерные рейсы в Египет. Аэропорты в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе по очереди должны быть проинспектированы до 30 сентября, рассказали изданию. Также сообщается, что на первоначальном этапе будут запущены регулярные рейсы только в Каир. Это будут только регулярные рейсы. Ни о каком открытии чартерных рейсов в курортные зоны Египта пока речи не идёт вообще, говорится в сообщении.