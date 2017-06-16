Главные события пятницы

Минобороны объявило об уничтожении лидера ИГ

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В Министерстве обороны России проверяют информацию о ликвидации лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади, который, предположительно, погиб в результате авиаудара РФ в Сирии 28 мая, передает РИА Новости

В Кремле рассказали об отставках после «прямой линии»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятие кадровых решений по итогам «прямой линии» с Владимиром Путиным не является самоцелью. Об этом сообщает РИА Новости.

Россияне пожаловались на карту «Мир»

Заместитель главы управления службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг по Центральному федеральному округу Банка России Елена Козиевская рассказала, что в ЦБ поступило много жалоб на национальные платежные карты «Мир» от россиян из-за того, что они «не понимают всего спектра». Об этом сообщает Banki.ru.

Говорившая с Путиным девушка из Апатитов попала в реанимацию

Жительница Апатитов Дарья Старикова, обратившаяся к президенту РФ Владимиру Путину во время «прямой линии», попала в реанимацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главврача Кировско-Апатитской ЦРБ Юрия Ширяева.

ЦБ принял решение по ключевой ставке

Совет директоров Банка России на заседании 16 июня снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. — до 9%, сообщил регулятор. Это третье снижение за четыре месяца — ЦБ снижал ключевую ставку в марте и апреле на 0,25 и 0,5 п.п. соответственно.

«Где деньги?»: Пранкеры разыграли губернатора Ставрополья

Решение Сената США обрушило рынок российских акций

Стоимость российских акций снизилась на 340 миллиардов рублей на фоне новых санкций, введенных США против России. Об этом сообщает Finanz.

Украина осталась без трансляции Кубка Конфедераций

Международная федерация футбола (ФИФА) реализовала права на трансляцию Кубка конфедераций-2017 в 183 странах, сообщили RNS в пресс-службе организации.

Задержан подозреваемый в убийстве Вороненкова