Палеогенетики впервые полностью восстановили и расшифровали ДНК почти ста древнеегипетских мумий, живших в разные исторические эпохи начиная с Среднего царства и заканчивая временами владычества Рима, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"То, что ДНК может дожить до наших дней в таких условиях, всегда вызывало скептицизм у нас. Жаркий климат Египта, высокий уровень влажности во многих гробницах и химикаты, которые использовались для мумификации – все это способствует разрушению ДНК и делает шансы на сохранение ее обрывков минимальными", — рассказывает Йоханнес Краузе (Johannes Krause), известный палеогенетик из университета Тюбингена (Германия).

Тайны мумий

За последние десять лет ученые совершили множество прорывов в восстановлении ДНК давно умерших людей, "воскресив" геномы неандертальцев, денисовцев, кроманьонцев по обрывкам их генетического кода в их костях. Вдобавок этому, ведущие генетики и археологи, в том числе сам Краузе, восстановили и изучили ДНК многих известных мумий – альпийского "ледового человека" Ётци, а также древнейших на Земле мумий из культуры чинчорро в Чили.

ДНК этих мумий помогли ученым раскрыть многие тайны миграций народов в Европе и в Америке, понять, чем болели и от чего умирали люди в далеком прошлом, и существуют ли их потомки сегодня. К примеру, ближайшие потомки Ётци сегодня живут на Сардинах, а мумия девочки-инка помогла ученым раскрыть неизвестную антропологам популяцию индейцев в Перу, почти полностью уничтоженную конкистадорами во времена покорения Южной Америки.

Ученые из университета Тюбингена работают над извлечением ДНК из останков древних египтян

Древнеегипетские мумии, как отмечает Краузе, фактически никогда не подвергались подобному анализу по двум причинам – условия их "приготовления" и захоронения не способствуют сохранению ДНК, и большинство известных мумий безнадежно загрязнено "чужой" ДНК из-за неправильного обращения с ними в 19 и 20 веках. Поэтому в лучшем случае ученым были известны лишь отдельные обрывки древнеегипетской ДНК, и генетические тайны египтян оставались недоступными для изучения.

По этой причине Краузе и его коллегам пришлось потратить колоссальное количество времени на поиск мумий, не тронутых руками археологов и при этом сохранившим в себе обрывки ДНК в достаточном количестве для того, чтобы геном можно было полностью восстановить.

Вечность Египта

Подобные мумии ученым удалось найти в местечке Абусир эль-Мелек на берегу Нила в центральной части Египта. Оно было центром паломничества и поклонения Осирису, богу плодородия и Нила, и популярным местом для погребения знати и чиновников из Мемфиса и других крупных городов Древнего Египта, а также и менее богатых людей.

Здесь было захоронено свыше 150 мумий во времена Среднего Царства и в более поздние исторические периоды. Геномы 90 из них удалось прочитать лишь частично, и только три мумии содержали в себе достаточное количество генетического материала для полного восстановления ДНК.

Этого, по словам Краузе, вполне хватило для того, чтобы проследить за тем, как менялось население Древнего Египта с течением времени, как на него влияли различные события того периода, такие как вторжение "народов моря" в эпоху Рамзеса II, или древних римлян и македонцев во времена античности.

В общей сложности, как на то указывают наборы мелких мутаций в ДНК мумий, на территории центрального Египта в то время жило около 300 тысяч людей, чья численность почти не менялась на протяжении всего этого периода, что говорит о его большой стабильности.

Как отмечают Краузе и его коллеги, древние египтяне приходились родственниками народам, жившим в эти времена на территории Леванта, а также были близки к первым жителям Европы и Анатолийского полуострова. Что интересно, вторжения чужеземцев фактически никак не сказывались на жизни древних египтян и не приводили к масштабным генетическим перестройкам до времен падения Римской империи.

Их современные потомки, египтяне-копты, сильно отличаются в этом отношении от своих предков — в их ДНК присутствует на 8% больше генов, унаследованных от популяций людей с юга Африки. Почему так произошло, ученые пока не знают, однако они полагают, что миграционные процессы усилились после падения древних империй и люди из центральных регионов Африки начали двигаться на север, заселяя плодородную долину Нила и его дельту.

Одной из причин этих миграций, как предполагают ученые, могла быть работорговля, достигшая пика во времена арабского и османского владычества, однако однозначные выводы, как заключают генетики, можно будет сделать только после анализа ДНК людей, живших в то время в Египте.