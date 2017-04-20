Ученые заявили о «важном открытии» в Долине царей Древнего Египта

В египетской Долине Царей ученые обнаружили древнюю гробницу с несколькими мумиями. Археологи называют находку «важным открытием». Об этом сообщает журнал National Geographic

«Эта гробница была известной, но мы никогда не были внутри», - заявил министр древностей Египта Халед Эль-Энани.

Гробница расположена неподалеку от некрополя Драа Абул Нагаа на западном берегу Нила. Внутри конструкции, кроме мумий, были найдены более тысячи погребальных статуй богов и десять деревянных саркофагов. Ученые высказывают предположения, что гробница была построена 3500 тысячи лет назад при 18-й династии царей Египта. Предположительно, она принадлежала вельможе Эйшату. Археологам пришлось очистить коридоры гробницы от 20 тысяч кубометров мусора прежде, чем попасть во внутреннюю погребальную камеру. В Долине царей Древнего Египта был захоронен фараон Тутанхамон.