Под Каиром нашли остатки ранее неизвестной древнеегипетской пирамиды

Египетские археологи обнаружили в районе Дахшур под Каиром остатки древней пирамиды, предположительно, времен XIII династии фараонов (XVIII — XVII века до нашей эры), говорится в заявлении министерства по делам памятников древности Египта.

Остатки пирамиды были обнаружены к югу от знаменитой "ломаной" пирамиды Снофру. "Обнаруженная часть находится в хорошем состоянии, археологическая миссия продолжит работы, надеясь обнаружить другие части пирамиды", — заявил руководитель центрального управления министерства по Каиру и Гизе Аля аш-Шахат.

Как сообщил глава управления по памятникам древности Дахшура Адиль Окаша, открытая часть пирамиды представляет собой часть внутренней конструкции, возможно, проход, который вел внутрь пирамиды, а затем поднимался к поверхности земли и связывал наземные помещения. Археологи обнаружили также часть алебастровой таблички с иероглифическим текстом размером 17 на 15 сантиметров, обломки гранитных и каменных блоков.

Район Дахшур в 26 километрах от Каира являлся некрополем фараонов Древнего Египта эпохи Древнего и Среднего царств. Там обнаружено несколько пирамид, наиболее хорошо сохранилась "ломаная" пирамида Снофру (примерно 2613-2589 гг до нашей эры).