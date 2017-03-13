Ливийский генерал опроверг контракт с российской ЧВК

Ливия поддерживает только официальные связи с Москвой, ливийские власти не заключали контрактов с российскими частными военными компаниями, заявил командующий оперативным штабом ливийских ВВС и авиабазой Бенина бригадный генерал Мохаммед аль-Манфур. По его словам, соглашения заключаются только через российский кабмин и ливийское военное командование, передает РИА «Новости».

На днях западные информагентства со ссылкой на владельца российской частной военной компании РСБ-Групп Олега Криницына заявили, что несколько десятков бойцов российской ЧВК до февраля действовали на территории Ливии, подконтрольной командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару. Аль-Манфур напомнил, что командующий ливийской армией маршал Хафтар недавно побывал в России, причем визит состоялся по официальному приглашению Москвы. В будущем контакты также останутся официальными, сказал генерал. «Как можно договариваться с частной компанией и зачем?» - заявил аль-Манфур.