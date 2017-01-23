Казна Гамбии оказалась пуста после изгнания бывшего президента

Государственная казна Гамбии оказалась пуста после ухода в отставку президента Яйя Джамме, изгнанного из страны. Об этом заявил в воскресенье, 22 января, новый глава государства Адаме Бэрроу, передает Reuters.

«Согласно информации, которую мы получили, денег в казне нет. Это то, что нам было сказано. Завтра после моего фактического вступления в должность мы уточним все это», — сказал Бэрроу.

Ранее 22 января воинский контингент Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) под приветствия местных жителей вступил в столицу Гамбии город Банжул и занял президентский комплекс.

21 января Яйя Джамме покинул Гамбию и отправился в изгнание в Экваториальную Гвинею. Перед этим он под давлением мирового сообщества ушел в отставку и уступил власть победителю президентских выборов Адаме Барроу

Выборы президента в Гамбии прошли 1 декабря 2016 года. Барроу набрал 45,5 процента голосов, Джамме — 36,7 процента. 18 января национальная ассамблея продлила президентские полномочия проигравшего выборы Джамме. Он должен был передать власть Барроу 19 января, однако вместо этого ввел в стране режим чрезвычайного положения, хотя ранее признал свое поражение.

Мировое сообщество притязаний Джамме не одобрило, соседи Гамбии начали военное вмешательство. В четверг, 19 января, в гамбийском посольстве в сенегальской столице Дакаре прошла инаугурация Барроу. В тот же день воинский контингент Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) нанес удары по военным объектам Гамбии, не встретив сопротивления. В ночь на 20 января Сенегал и Нигерия заявили о вводе своих войск в эту странцу.