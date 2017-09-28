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Правительство обсудит увеличение объема рекламы на региональных телеканалах
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Правительство обсудит увеличение объема рекламы на региональных телеканалах 

РИА Новости 28 сентября 2017
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, предусматривающий увеличение объема рекламы на телеканалах, распространенных менее чем в половине субъектов РФ, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Предлагается установить для телеканалов, распространяемых менее чем в половине субъектов федерации, дополнительную продолжительность рекламы способом «бегущей строки». Это позволит региональным телеканалам получать дополнительные доходы за счет увеличения объема рекламы", — говорится в сообщении.
Законопроект был одобрен 11 сентября на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.
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