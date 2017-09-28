CNN: приписываемая РФ реклама в Facebook касалась насилия в отношении афроамериканцев

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. / ТАСС /. Политическая реклама в Facebook, размещение которой якобы профинансировала Россия, касалась в том числе случаев насилия в отношении афроамериканцев в США. С таким утверждением выступил в среду телеканал CNN

По версии его источников, по крайней мере в одном из объявлений речь шла о движении Black Lives Matter ("Жизнь темнокожих имеет ценность"), выступающего в защиту афроамериканцев от произвола со стороны полиции. Целевой аудиторией данной рекламы в соцсети, как утверждается, были жители городов Балтимор (штат Мэриленд) и Фергюсон (штат Миссури). В них ранее произошли громкие случаи убийства темнокожих граждан стражами порядка, имели место протесты и беспорядки.

6 сентября Алекс Стамос , отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением, что в период президентских выборов в США некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в этой соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. Президент США Дональд Трамп назвал очередной мистификацией информацию об оплаченных из России рекламных объявлениях.