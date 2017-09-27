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Тест PEOPLETALK: надоела реклама? А ты ее вообще запоминаешь?
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Тест PEOPLETALK: надоела реклама? А ты ее вообще запоминаешь? 

Peopletalk 27 сентября 2017
Фото: Peopletalk
Реклама бесит всех. Особенно в метро. Особенно с тех пор, как ее стало очень много. А они вообще не зря стараются? Проверим, помнишь ли ты хоть что-то из творений рекламщиков.
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