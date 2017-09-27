Тест PEOPLETALK: надоела реклама? А ты ее вообще запоминаешь?

Реклама бесит всех. Особенно в метро. Особенно с тех пор, как ее стало очень много. А они вообще не зря стараются? Проверим, помнишь ли ты хоть что-то из творений рекламщиков.