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Екатерина Варнава предложила свой лоб для размещения рекламы
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Екатерина Варнава предложила свой лоб для размещения рекламы 

Eva.ru 27 сентября 2017
Фото: Eva.ru
Телеведущая Екатерина Варнава всегда отличалась чувством юмора, причем, как над другими, так и над собой. Очередная публикация знаменитости только доказывает это.
Телеведущая, киноактриса, участница и хореограф шоу «Comedy Woman» поделилась в микроблоге очередным селфи. И вроде бы ничего необычного, но бывшая КВН-щица намекнула на то, что совсем не против публиковать в своем Instagram рекламные посты. При этом Варнава с присущим ей юмором предложила размещать рекламу прямо у нее на лбу. «Мой лоб — моя крепость», — подписала шутливый снимок Екатерина.
Поклонники знаменитости оценили ее шутку по достоинству и оставили множество забавных комментариев в ее аккаунте. «Жаль, мой лоб столько не стоит!» «Актуально! Куда писать?» «Какая вы ироничная!» «Здравствуйте, Катюша! Так вот, по поводу рекламы… Где можем встретиться обсудить?» «Лоб высокий, много рекламы поместится!» «Остроумная, красивая, талантливая с отменным чувством юмора!» Кстати, некоторые интернет-пользователи посоветовали Екатерине предложить в качестве рекламного места не лоб, а нос, который также часто становится предметом насмешек со стороны подписчиков.
К слову, подписчики отмечают не только остроты Варнавы, но и ее внешний вид. Недавно многие фанаты юмористки заговорили о том, что она стала слишком худой.
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