В Австрии предприниматель рекламировала торт с фашистской символикой

Предприниматель из города Линц спровоцировала громкий скандал. Она предстала перед судом за использование в рекламе символов национал-социализма, сообщает газета Heute.

Для продвижения товара дама назвала торт с марципаном «наципанторт». На красочной упаковке изображены две свастики в виде разрезанного торта с надписью «из настоящего танкового шоколада».

Предприимчивая особа разослала снимки с кондитерским изделием своим знакомым и клиентам с помощью приложения WhatsApp. После звонков возмущенных граждан тортом с нацистскими знаками заинтересовались правоохранительные органы

Областной суд Линца приговорил продавца к одному году тюрьмы условно с трехлетним испытательным сроком за пропаганду национал-социализма. В Австрии власти нетерпимо относятся к любым попыткам прославлять нацизм. Предусмотрена уголовная ответственность за использование фашистской символики.