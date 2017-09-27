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В Австрии предприниматель рекламировала торт с фашистской символикой
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В Австрии предприниматель рекламировала торт с фашистской символикой 

Российская Газета 27 сентября 2017
Предприниматель из города Линц спровоцировала громкий скандал. Она предстала перед судом за использование в рекламе символов национал-социализма, сообщает газета Heute.
Для продвижения товара дама назвала торт с марципаном «наципанторт». На красочной упаковке изображены две свастики в виде разрезанного торта с надписью «из настоящего танкового шоколада».
Предприимчивая особа разослала снимки с кондитерским изделием своим знакомым и клиентам с помощью приложения WhatsApp. После звонков возмущенных граждан тортом с нацистскими знаками заинтересовались правоохранительные органы.
Областной суд Линца приговорил продавца к одному году тюрьмы условно с трехлетним испытательным сроком за пропаганду национал-социализма. В Австрии власти нетерпимо относятся к любым попыткам прославлять нацизм. Предусмотрена уголовная ответственность за использование фашистской символики.
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