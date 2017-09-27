Ещё
На Южном Урале «Пятерочку» оштрафовали за торговлю сигаретами около школы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Южном Урале «Пятерочку» оштрафовали за торговлю сигаретами около школы 

РИА «ФедералПресс» 27 сентября 2017
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как пояснили в надзорном ведомстве, магазин торговой сети «Пятерочка», где торгуют сигаретами, буквально граничит с пластовской школой № 20. При этом по закону запрещена продажа табачной продукции на расстоянии менее ста метров от ближайшей точки, граничащей с территорией образовательного учреждения.
В отношении «Перекрестка» возбуждено административное дело по части 1 статьи 14.53 КоАП РФ (несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями).
Уполномоченные органы назначили компании наказание в виде штрафов на общую сумму 60 тысяч рублей.
«ФедералПресс» напоминает, что недавно антимонопольная служба запретила открывать «Дикси», «Магниты» и «Пятерочки» в 14 муниципалитетах Челябинской области, где отдельные ритейлеры захватили свыше 25% рынка розничной торговли.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Познер: за отравлением Скрипаля стоят враги Путина, желающие его подставить Великобритания вышлет 23 российских дипломата и откажется от присутствия на ЧМ-2018 На заседании Совета ООН сорвали российское выступление о нарушении Украиной прав крымчан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля551
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки67
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина88
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»378
Порошенко предложили заткнуться в ответ127
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение