На Южном Урале «Пятерочку» оштрафовали за торговлю сигаретами около школы

Как пояснили в надзорном ведомстве, магазин торговой сети «Пятерочка», где торгуют сигаретами, буквально граничит с пластовской школой № 20. При этом по закону запрещена продажа табачной продукции на расстоянии менее ста метров от ближайшей точки, граничащей с территорией образовательного учреждения.

В отношении «Перекрестка» возбуждено административное дело по части 1 статьи 14.53 КоАП РФ (несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями).

Уполномоченные органы назначили компании наказание в виде штрафов на общую сумму 60 тысяч рублей.