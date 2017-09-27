На Южном Урале «Пятерочку» оштрафовали за торговлю сигаретами около школы 

Как пояснили в надзорном ведомстве, магазин торговой сети «Пятерочка», где торгуют сигаретами, буквально граничит с пластовской школой № 20. При этом по закону запрещена продажа табачной продукции на расстоянии менее ста метров от ближайшей точки, граничащей с территорией образовательного учреждения.
В отношении «Перекрестка» возбуждено административное дело по части 1 статьи 14.53 КоАП РФ (несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями).
Уполномоченные органы назначили компании наказание в виде штрафов на общую сумму 60 тысяч рублей.
«ФедералПресс» напоминает, что недавно антимонопольная служба запретила открывать «Дикси», «Магниты» и «Пятерочки» в 14 муниципалитетах Челябинской области, где отдельные ритейлеры захватили свыше 25% рынка розничной торговли.