Владимир Рябовол покидает пост президента ассоциации Russ Outdoor 

Президент Национальной Ассоциации Визуальных Коммуникаций Владимир Рябовол сообщил о том, что покинет свой пост в сентябре. В качестве преемника он предложил Елену Михайлову, говорится в пресс-релизе компании. «Считаю, что такое серьезное и авторитетное бизнес объединение, каким стала ассоциация в течение последнего года, должен возглавить представитель крупнейшего участника рынка — Russ Outdoor, человек с многолетним опытом и глубоким знанием правовых основ индустрии, лидер, способный отстаивать интересы отрасли в публичном пространстве», — заявил Рябовол. Предложение Владимира Рябовола единогласно поддержали участники ассоциации. Елена Михайлова начала профессиональную деятельность в наружной рекламе в 2008 году и опыт работы в должности директора юридического департамента двух крупнейших компаний — операторов рынка наружной рекламы: Gallery и Russ Outdoor. Елена также входит в состав рабочей группы по рекламе Евразийской комиссии, является секретарем Технического комитета по наружной рекламе № 467 при Росстандарте и членом Экспертного совета УФАС города Москвы, принимает участие в работе Комитета по рекламе, Комиссии по Индустриальным стандартам и Секции юристов АКАР. «Я очень рада встать во главе столь профессионального, авторитетного и активного объединения как Национальная ассоциация визуальных коммуникаций. Верю, что именно общими усилиями мы сможем решить те проблемы отрасли, которые не под силу каждому в отдельности», –прокомментировала свое назначение Елена Михайлова.