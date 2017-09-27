Ещё
Владимир Рябовол покидает пост президента ассоциации Russ Outdoor
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владимир Рябовол покидает пост президента ассоциации Russ Outdoor 

Sostav.ru 27 сентября 2017
Фото: Sostav.ru
Президент Национальной Ассоциации Визуальных Коммуникаций Владимир Рябовол сообщил о том, что покинет свой пост в сентябре. В качестве преемника он предложил Елену Михайлову, говорится в пресс-релизе компании. «Считаю, что такое серьезное и авторитетное бизнес объединение, каким стала ассоциация в течение последнего года, должен возглавить представитель крупнейшего участника рынка — Russ Outdoor, человек с многолетним опытом и глубоким знанием правовых основ индустрии, лидер, способный отстаивать интересы отрасли в публичном пространстве», — заявил Рябовол. Предложение Владимира Рябовола единогласно поддержали участники ассоциации. Елена Михайлова начала профессиональную деятельность в наружной рекламе в 2008 году и опыт работы в должности директора юридического департамента двух крупнейших компаний — операторов рынка наружной рекламы: Gallery и Russ Outdoor. Елена также входит в состав рабочей группы по рекламе Евразийской комиссии, является секретарем Технического комитета по наружной рекламе № 467 при Росстандарте и членом Экспертного совета УФАС города Москвы, принимает участие в работе Комитета по рекламе, Комиссии по Индустриальным стандартам и Секции юристов АКАР. «Я очень рада встать во главе столь профессионального, авторитетного и активного объединения как Национальная ассоциация визуальных коммуникаций. Верю, что именно общими усилиями мы сможем решить те проблемы отрасли, которые не под силу каждому в отдельности», –прокомментировала свое назначение Елена Михайлова.
Sostav.ru: последние новости
Депутат предложил «убрать нолики» в рублях Охлобыстин стал креативным директором сети BAON Чеченские власти обвинили «Наших» в провокации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля551
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки67
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина88
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»378
Порошенко предложили заткнуться в ответ127
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение