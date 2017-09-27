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Enlightened сняли ответ на жутковатую рекламу мороженого от Halo Top
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Enlightened сняли ответ на жутковатую рекламу мороженого от Halo Top 

Sostav.ru 27 сентября 2017
Фото: Sostav.ru
После выхода жутковатой рекламы, в которой робот кормит старушку мороженым, заявляя, что все, кого она любила — умерли, и есть только мороженое, некоторая группа людей оказалась весьма обижена. Кто? Бренды-конкуренты, не оценившие многотысячные просмотры ролика, в котором любимое лакомство представляется довольно жутким образом. Бренд Enlightened, который занимается производством натурального мороженого с минимумом сахара, но с большим количеством белка, решил снять рекламу-пародию, добавив в неё более счастливый конец. В видео пожилую женщину тоже кормят мороженым, но совсем не против её воли. Более того, она находится в окружении своей семьи. «После рекламы от Halo Top зрителям явно нужны позитивные эмоции, и мы готовы их предоставить», — прокомментировал создание пародии Michael Shoretz, исполнительный директор Enlightened.
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