Enlightened сняли ответ на жутковатую рекламу мороженого от Halo Top

После выхода жутковатой рекламы, в которой робот кормит старушку мороженым, заявляя, что все, кого она любила — умерли, и есть только мороженое, некоторая группа людей оказалась весьма обижена. Кто? Бренды-конкуренты, не оценившие многотысячные просмотры ролика, в котором любимое лакомство представляется довольно жутким образом. Бренд Enlightened, который занимается производством натурального мороженого с минимумом сахара, но с большим количеством белка, решил снять рекламу-пародию, добавив в неё более счастливый конец. В видео пожилую женщину тоже кормят мороженым, но совсем не против её воли. Более того, она находится в окружении своей семьи. «После рекламы от Halo Top зрителям явно нужны позитивные эмоции, и мы готовы их предоставить», — прокомментировал создание пародии Michael Shoretz, исполнительный директор Enlightened.