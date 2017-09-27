The Guardian запустила рекламный сервис Ad Manager для малого и среднего бизнеса

Об этом говорится в объявлении на сайте издания.

Разместить рекламу можно будет напрямую через сервис. Для этого нужно выбрать аудиторию, написать объявление и заплатить за его размещение. В Ad Manager встроен онлайн-чат, в котором владельцы малого и среднего бизнеса смогут задавать вопросы. Каждое рекламное объявление будет проверяться модераторами: это позволит «безопасность и качество». Проверка будет занимать не больше 48 часов.

ник хьюат

коммерческий директор

«Малый и средний бизнес составляет около 50% частного сектора в Великобритании, однако на такие предприятия приходится лишь 18% рекламных расходов. Так происходит отчасти потому, что у них не было возможности получить доступ к основным медиа-каналам, таким как The Guardian . Мы разработали этот рекламный инструмент для разрушения барьеров между нами и небольшими компаниями. Мы постараемся обеспечить релевантные и эффективные кампании для малого и среднего бизнеса на наших качественных и надежных платформах».

Пока крупные западные издания вводят пейволл одно за другим, The Guardian принципиально не делает этого и выступает за доступность информации. Редакция разработала специальную схему, позволяющую читателям становиться спонсорами и поддерживать газету пожертвованиями.

В самой редакции говорят, что к апрелю им удалось привлечь 250 тысяч спонсоров. В начале финансового года их было всего 50 тысяч. Это помогло увеличить выручку от онлайн-версии на 94,1 млн фунтов стерлингов. «Все больше людей читают The Guardian и все реже они готовы платить за это. Доходы от рекламы быстро падают. Если вы читаете нас и вам нравится то, что вы здесь видите, станьте одним из наших спонсоров. Так вы сделаете будущее The Guardian безопаснее», — говорится на сайте.

The Guardian была основана в Великобритании в 1821 году. В 2004 году была запущена онлайн-версия. Согласно статистике от Alexa, сайт газеты является самым посещаемым среди сайтов новостных изданий в стране.

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