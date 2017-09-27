Ещё
«Метида» заплатила штраф 200 тыс. рублей за рекламу розог
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Метида» заплатила штраф 200 тыс. рублей за рекламу розог 

Волга Ньюс 27 сентября 2017
Напомним, 25 декабря 2015 года комиссия УФАС пришла к выводу о нарушении ООО «Метида» закона. Реклама ученических розог была признана побуждающей к совершению противоправных действий, а также призывающей к насилию и жестокости. Поводом для возбуждения дела послужило обращение гражданки из Тольятти с приложением соответствующей фотографии рекламы книжного магазина «Метида» с изображением «розг», рядом с которым находится надпись «Ученические розги 99,9р. Внедряем знания…»
По результатам рассмотрения дела реклама ООО «Метида», размещенная на рекламных конструкциях в Самаре, Тольятти, Сызрани, а также реклама, распространенная на радиостанциях, в которой присутствует звук взмаха розог и выражение «Учебники, тетради, канцтовары… Ученические розги 99,9 р. Внедряем знания…» была признана ненадлежащей. Компании выдано предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе. 29 января на «Метиду» наложили штраф в размере 200 тыс. рублей. 9 июня Арбитражный суд Самарской области оставил в силе постановление регионального УФАС, 8 августа Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд также подтвердил правомерность постановления. ООО «Метида» обжаловало решение и предписание антимонопольного органа, но суды трех инстанции отказали в удовлетворении заявленных требовании.
Волга Ньюс: последние новости
Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов: "Выходку Ефремова считаю безобразной" "АктивКапитал Банк" выдал кредит самарскому предприятию "Нефтегазмаш" Промсвязьбанк снизил ставки по ипотеке до 8,9%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля551
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки67
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина88
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»378
Порошенко предложили заткнуться в ответ127
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение