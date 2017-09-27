«Метида» заплатила штраф 200 тыс. рублей за рекламу розог

Напомним, 25 декабря 2015 года комиссия УФАС пришла к выводу о нарушении ООО «Метида» закона. Реклама ученических розог была признана побуждающей к совершению противоправных действий, а также призывающей к насилию и жестокости. Поводом для возбуждения дела послужило обращение гражданки из Тольятти с приложением соответствующей фотографии рекламы книжного магазина «Метида» с изображением «розг», рядом с которым находится надпись «Ученические розги 99,9р. Внедряем знания…»

По результатам рассмотрения дела реклама ООО «Метида», размещенная на рекламных конструкциях в Самаре, Тольятти, Сызрани, а также реклама, распространенная на радиостанциях, в которой присутствует звук взмаха розог и выражение «Учебники, тетради, канцтовары… Ученические розги 99,9 р. Внедряем знания…» была признана ненадлежащей. Компании выдано предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе. 29 января на «Метиду» наложили штраф в размере 200 тыс. рублей. 9 июня Арбитражный суд Самарской области оставил в силе постановление регионального УФАС, 8 августа Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд также подтвердил правомерность постановления. ООО «Метида» обжаловало решение и предписание антимонопольного органа, но суды трех инстанции отказали в удовлетворении заявленных требовании.