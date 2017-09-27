Глава комиссии Мосгордумы выступил против размещения на фасадах столичных домов рекламных граффити

«Регулярно в граффити возникает надпись о том, что создано благодаря такой-то компании. Вы понимаете, если будет какое-то кафе, ресторан — это реклама. Поэтому не должно быть скрытой, даже спрятанной рекламы, которую на сегодняшний день научились делать наши рекламные агентства. Ни в каком виде ее не должно быть. Граффити должно быть выполнено по существу», — отметил Е. Герасимов.

Он подчеркнул, что городу нужен единый правовой документ, который бы регламентировал порядок размещения таких изображений, а также их содержание.

«Это заметно даже больше, чем какой-либо памятник, это огромное пространство, и к этому надо относиться не менее уважительно с точки зрения восприятия жителей, гостей столицы, чем установка памятника», — сказал Е. Герасимов.

Он уточнил, что данный вопрос планируется вновь поднять в рамках комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям. Кроме того, соответствующее обращение будет направлено в комитет по архитектуре и градостроительству столицы.

«На сегодняшний день ясно одно: закона нет, и поэтому не очень, скажем, профессиональные люди пользуются отсутствием закона, и не всегда это соответствует конкретному облику данного района, данного места и качества этого граффити. Поэтому пора это упорядочить. Есть граффити, которые я готов защищать, которые сегодня нанесены, потому что они интересны, как, например, граффити с портретом Тургенева. Но есть очень много граффити, которые реально находятся не на месте, и конечно, они не должны исполнять функцию рекламы. Это неправильно. Этого быть не должно», — добавил Е. Герасимов.