Тематические баннеры по Недели безопасности дорожного движения размещены на рекламных конструкциях в Подмосковье

В рамках Недели безопасности дорожного движения по инициативе сотрудников подмосковной Госавтоинспекции на 50 светодиодных экранах и 100 рекламных конструкциях, расположенных около улично-дорожной сети Московской области, размещены тематические баннеры социальной рекламы.

Также рекламу увидят тысячи участников дорожного движения на плазменных панелях в торговых центрах, автобусах, маршрутных такси, автозаправочных станциях и железнодорожных вокзалах. Дизайнеры уверены, что благодаря макетам социальной рекламы по безопасности дорожного движения удастся привлечь внимание общественности к проблеме аварийности с участием несовершеннолетних.