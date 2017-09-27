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Тематические баннеры по Недели безопасности дорожного движения размещены на рекламных конструкциях в Подмосковье
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Тематические баннеры по Недели безопасности дорожного движения размещены на рекламных конструкциях в Подмосковье 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 27 сентября 2017
Фото: РИАМО
В рамках Недели безопасности дорожного движения по инициативе сотрудников подмосковной Госавтоинспекции на 50 светодиодных экранах и 100 рекламных конструкциях, расположенных около улично-дорожной сети Московской области, размещены тематические баннеры социальной рекламы.
Также рекламу увидят тысячи участников дорожного движения на плазменных панелях в торговых центрах, автобусах, маршрутных такси, автозаправочных станциях и железнодорожных вокзалах. Дизайнеры уверены, что благодаря макетам социальной рекламы по безопасности дорожного движения удастся привлечь внимание общественности к проблеме аварийности с участием несовершеннолетних.
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