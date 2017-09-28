В Калининграде продолжают бороться с незаконными рекламными конструкциями

По поручению главы Калининграда Александра Ярошука , подразделения администрации особое внимание уделяют борьбе с незаконной рекламой. Такие выезды сотрудники отдела рекламы комитета архитектуры и строительства администрации Калининграда совершают дважды в неделю, выявляя бумажный спам, уродующий город. Сегодня фронтом работ был выбран Советский проспект. Это — одна из наиболее оживлённых городских магистралей. Поэтому здесь — на зданиях, заборах, опорах освещения, остановках общественного транспорта, большое количество рекламных конструкций, в том числе, установленных незаконно или срок разрешения на которые истек. Демонтаж незаконных конструкций происходит 2-3 раза в месяц с использованием лестниц, сварочных аппаратов и специальных приспособлений.

«С 2016 года эта работа ведётся совместно областной общественной организацией «Зеленый фронт», — прокомментировал Артур Крупин . — За это время демонтировано более 2 тысяч табличек. Помимо этого, отдел рекламы в рамках контрольных мероприятий составляет протоколы и направляет их в Министерство экономики и природных ресурсов Калининградской области. Штраф для физических лиц составляет от 1 до 3 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей — от 10 до 30 тысяч, юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей за размещение различных табличек. Что касается отдельно стоящих рекламных конструкций — штраф намного больше. Кроме того, у нас модернизирована система автодозвона, участилось количество звонов нарушителям до 3-4 раза в час. Более 300 абонентов получают информацию о том, что нарушают законодательство о рекламе и правила размещения рекламы».

Работа дает свои результаты. В Калининграде стало значительно меньше незаконных настенных конструкций, расположенных на жилых домах, поскольку с ноября 2014 года изменился порядок размещения рекламных конструкций, был введен запрет на их размещение, и разрешения больше не выдаются. Не должны использоваться в Калининграде и выносные щитовые и другие конструкции, которые затрудняют движение пешеходов по тротуарам. С начала года на территории города демонтировано 250 рекламных конструкций, около 80 штендеров, ликвидировано около 600 табличек.