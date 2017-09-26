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Неожиданная польза: увлечения, на которых можно заработать
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Неожиданная польза: увлечения, на которых можно заработать 

Anews 26 сентября 2017
Фото: Anews
Хобби является чудесным способом немного расслабиться после рабочего дня, отдохнуть от забот и развить свои творческие навыки. Однако даже приятные увлечения могут стать в итоге неплохим источником дохода. Корректура Привыкли поправлять друзей и можете с ходу заметить почти любую ошибку, будь она в газете или книге? Тогда можно попробовать себя в роли корректора, но сперва придется немного поупражняться, вооружившись справочником, газетой и запустив процесс их вычитки. Чтобы повысить знания, можно посетить соответствующие курсы и обзавестись сертификатом. Искать задания можно в сети или сайтах для фрилансеров, еще возможно обменивать свою помощь небольшим онлайн-порталам на рекламу ваших услуг. Видеоигры Посредством игры в виртуальные игры можно получать реальный доход, но для это нужно быть готовым на небольшие начальные инвестиции. Кроме того, необходимо иметь мощный ПК или консоль с достойными видеокартой и процессором. Необходимыми являются развитие реакции, своих стратегических навыков и внимательности, поэтому нужно больше играть и смотреть летсплеи, дабы в процессе изучить технику других игроков. Впоследствии можно принимать участие в бета-тестировании разных проектов, запустить на просторах YouTube канал с летсплеями и даже участвовать в чемпионатах по киберспорту. Блог Достаточно выбрать действительно интересную для вас тему, а потом можно начинать писать. Конечно, для начала придется обзавестись читателями, поэтому сперва выручить с этого какой-либо доход не удастся. Но если вы действительно интересный рассказчик, то аудитория будет расширяться, а для раскрутки можно принимать участие в партнерских программах, запускать платную подписку и предлагать за нее дополнительный контент, а также добавить в блог контекстную рекламу. Выпечка Если все друзья без ума от ваших тортов и пирожных, можно задуматься о собственном небольшом бизнесе. Лучше определиться с направлением, выбрав, будете ли вы печь торты для праздничных мероприятий, или кексы для всех желающих. Важно знать технологию, чтобы при наличии большого числа заказов не впадать в панику и не путаться. Дабы раскрутиться, можно просить друзей и клиентов упоминать о вас при беседах со знакомыми, выкладывать снимки своих продуктов в соцсетях или блоге, а еще можно пройтись по местным кафе и предложить сотрудничество. Рисование Если вы умеете и любите рисовать, можно превратить хобби в источник дохода, прежде всего публикуя фото своих работ в соцсетях. При должной раскрутке контекстная реклама может приносить достойную прибыль, также можно создать форму для пожертвований, и если ваше творчество тронет людей, они охотно помогут вам финансово. Кроме того, если вы рисуете что-то уникальное и оригинальное, можно наносить это на футболку или чашки, а затем продавать как сувенир.
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