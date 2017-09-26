Гарик Бурито и Ёлка спели дуэтом

Певица Ёлка и Гарик Burito записали песню «Начинается с тебя», ее можно услышать в рекламе "МегаФона" . Название песни не случайно — это новый слоган оператора, рекламная кампания стартовала с 12 сентября 2017г.

Новый ролик призван показать изменения, происходящие в «МегаФоне». Миссия компании — стать для клиента лучшим выбором, надежным партнером, который предлагает именно то, что нужно и тогда, когда нужно. Это позволит оператору стать лидером цифрового рынка страны к 2020 году.

— Концепция «МегаФон. Начинается с тебя» на наш взгляд, наиболее точно отражает суть происходящих в компании изменений и является логичной эволюцией бренда. Вдохновляясь всем, что происходит в жизни нашего клиента, его целями, планами и устремлениями, мы создаем продукты и услуги, обладающие для него реальной ценностью. Лицами первой рекламной кампании, выполненной в новом позиционировании, стали популярная певица Елка и Гарик Burito. Они обладают ярко выраженным талантом и является великолепными музыкантами. Кроме того, Ёлка и Burito очень популярны среди наших клиентов, — говорит Снежана Черногорцева, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям компании «МегаФон».

Согласно новому позиционированию «МегаФона», новая реклама станет более яркой, динамичной, а телевизионные ролики — музыкальной. Для оператора будут работать лучшие в России композиторы. Для съемок в рекламе оператор планирует привлекать популярных исполнителей среди «цифровых абонентов».

В 2015 году Ёлка и Burito уже работали в творческом тандеме — песня «Ты знаешь» взорвала все радиочарты СНГ. А клип на эту песню был снят на обычный IPhone и собрал более 30 миллионов просмотров.