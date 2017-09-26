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Партию тимьяна из Израиля задержали в «Домодедове» из‑за табачной белокрылки
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Партию тимьяна из Израиля задержали в «Домодедове» из‑за табачной белокрылки 

РИАМО 26 сентября 2017
Фото: РИАМО
Партию тимьяна из Израиля задержали в грузовом терминале аэропорта «Домодедово» из-за карантинного вредителя — табачной белокрылки, продукция уничтожена, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
«На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на грузовом терминале ООО «Домодедово Карго», при досмотре зелени — тимьяна (происхождением Израиль), был выявлен карантинный объект — табачная белокрылка», — говорится в сообщении.
Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ВНИИКР).
Зараженная подкарантинная продукция уничтожена в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.
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