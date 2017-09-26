Huggies устроил марафон для младенцев в новой рекламной кампании

Оказывается, младенцы передвигаются намного больше, чем мы могли бы себе представить. Иногда расстояния, которые они преодолевают, значительно превышают дистанцию, которую за день проходят взрослые. Исследования показывают, что, как только дети начинают ползать, они могут преодолевать от одного до семи километров за день. Huggies решили отобразить это наблюдение и показать мамам, что их ползающим младенцам нужны подгузники, предназначенные специально для этого. В компании уверены, что никто не стал бы бежать марафон в джинсах. Тот же принцип применяется и к подгузникам. Именно на этом основывается «первый в мире марафон младенцев», который был проведён в рамках новой рекламной кампании. Агентство Ogilvy & Mather создало проект, который основывается на реальных данных, собранных с помощью специальных трекеров расстояния. Маршрут младенцев — это около 21 км по дому, где они проживают. Марафон транслируется на специальном сайте babymarathon.co.za, а также в формате серии забавных роликов.