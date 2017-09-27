В Новосибирске сократится число рекламный конструкций на 10%

К концу 2017 года число отдельно стоящих рекламных конструкции в Новосибирске сократится на 10%, сообщает пресс-центр мэрии. Как отметил председатель комитета по оптимизации наружной рекламы Дмитрий Лобыня, план мероприятий разработан на три года. «До конца 2017 года будет сокращено около 10% отдельно стоящих рекламных конструкций. Каждый последующий год планируем оптимизировать еще по 10%», — сказал господин Лобыня. Он добавил, что сейчас готовится проект изменений в правила распространения фасадной рекламы. «Например, у нас есть предложения запретить большие баннерные конструкции на дорогах общегородского значения, динамичные бегущие табло на жилых домах, ликвидировать такой вид рекламы, как перетяжки. Изменения существенные», — заключил председатель комитета.