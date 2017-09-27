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В Новосибирске сократится число рекламный конструкций на 10%
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В Новосибирске сократится число рекламный конструкций на 10% 

Коммерсантъ в Новосибирске 27 сентября 2017
Фото: Коммерсантъ в Новосибирске
К концу 2017 года число отдельно стоящих рекламных конструкции в Новосибирске сократится на 10%, сообщает пресс-центр мэрии. Как отметил председатель комитета по оптимизации наружной рекламы Дмитрий Лобыня, план мероприятий разработан на три года. «До конца 2017 года будет сокращено около 10% отдельно стоящих рекламных конструкций. Каждый последующий год планируем оптимизировать еще по 10%», — сказал господин Лобыня. Он добавил, что сейчас готовится проект изменений в правила распространения фасадной рекламы. «Например, у нас есть предложения запретить большие баннерные конструкции на дорогах общегородского значения, динамичные бегущие табло на жилых домах, ликвидировать такой вид рекламы, как перетяжки. Изменения существенные», — заключил председатель комитета.
Сейчас в Новосибирске насчитывается около 5 тыс. рекламных конструкций. В 2015 году в Новосибирске было демонтировано около 230 рекламных объектов, в 2016 году — около 130. Как ранее сообщал «Ъ-Сибирь», в 2017 году мэрия Новосибирска ожидается сокращения поступлений в городской бюджет от операторов наружной рекламы. В 2015 году они составили 234,2 млн руб., в 2016 году — 218,3 млн руб. «На 2017 год план неналоговых поступлений составил 103 млн руб., ЕНВД ожидается на уровне 72 млн руб.», — говорили „Ъ“ в комитете рекламы и информации мэрии города.
Илья Галагуз
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