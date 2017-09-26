«Галс-Девелопмент» запустила рекламу с песней из советского фильма

Кампания, продвигающая жилые кварталы бизнес-класса «Наследие», «Достояние» и городской квартал премиум-класса «Искра-Парк», продлится до января 2018 года и охватит основные бизнес-, развлекательные и информационные радиостанции, более 100 точек наружной рекламы, включая digital-форматы, а также популярные интернет-площадки.

"Для московской архитектуры 30-50-х годов, которую мы возрождаем в наших проектах, характерна художественная информативность и глубокая эмоционально-воспитательная сила. Миссия новой кампании — воссоздать в памяти современников дух великой эпохи, историю нашего города второй половины XX века. В различных рекламных форматах мы синтезировали два вида искусства — архитектуру и музыку, чтобы создать образ той самой Москвы, которую мы помним по черно-белым фотографиям и любимым советским фильмам", — приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента «Галс-Девелопмент» Леонида Капрова.

"Галс-Девелопмент" входит в ТОП-5 крупнейших застройщиков Москвы, общий объем девелоперских проектов составляет 1,6 миллионов квадратных метров.