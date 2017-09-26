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«Галс-Девелопмент» запустила рекламу с песней из советского фильма
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«Галс-Девелопмент» запустила рекламу с песней из советского фильма 

РИА Новости 26 сентября 2017
Фото: РИАМО
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Компания «Галс-Девелопмент» запустила новую рекламную кампанию «Этот город наш с тобою», смысловым центром которой стали строки легендарной песни «Александра» из художественного фильма «Москва слезам не верит» (1980 год, режиссер Владимир Меньшов), сообщается в пресс-релизе застройщика.
Кампания, продвигающая жилые кварталы бизнес-класса «Наследие», «Достояние» и городской квартал премиум-класса «Искра-Парк», продлится до января 2018 года и охватит основные бизнес-, развлекательные и информационные радиостанции, более 100 точек наружной рекламы, включая digital-форматы, а также популярные интернет-площадки.
В кампании примет участие Варвара Визбор — российская певица и радиоведущая, внучка Юрия Визбора, отметили в «Галс-Девелопмент».
"Для московской архитектуры 30-50-х годов, которую мы возрождаем в наших проектах, характерна художественная информативность и глубокая эмоционально-воспитательная сила. Миссия новой кампании — воссоздать в памяти современников дух великой эпохи, историю нашего города второй половины XX века. В различных рекламных форматах мы синтезировали два вида искусства — архитектуру и музыку, чтобы создать образ той самой Москвы, которую мы помним по черно-белым фотографиям и любимым советским фильмам", — приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента «Галс-Девелопмент» Леонида Капрова.
"Галс-Девелопмент" входит в ТОП-5 крупнейших застройщиков Москвы, общий объем девелоперских проектов составляет 1,6 миллионов квадратных метров.
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