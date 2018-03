Great Eight: 4 дня до дедлайна

1 октября завершается прием конкурсных работ на фестиваль digital-креатива Great Eight. У потенциальных участников есть возможность подать работу за $1, при этом оценивать конкурсные проекты будет жюри, состоящее из креативных директоров всемирно известных зарубежных агентств, а также профессионалов российского рынка рекламы. В жюри The Great Eight — креативный директор Ogilvy Brasil Клаудио Лима, креативный директор Cheil Worldwide Малькольм Пойнтон, основатель нью-йоркского агентства Johannes Leonardo Фердинандо Вердери, креативный управляющий гонконгским офисом Grey Майкл Нокс, исполнительный бренд-директор брендингового агентства The Partners UK Дэйв Робертс, основатель агентства CP+B Андре Кассу, исполнительный креативный директор, Havas Europe Эрик Шоффлер, а также креативный директор Heimat Zurich Нико Амманн. Работы принимаются в шести категориях: Интерактивные проекты и сайты Медиаформаты Мастерство Социальные медиа Мобильные технологии Инновации