Ещё
Кейс: как говорить с аудиторией на неудобные темы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кейс: как говорить с аудиторией на неудобные темы 

Sostav.ru 26 сентября 2017
Фото: Sostav.ru
Диарея — не самая популярная тема для разговора. Люди редко обсуждают такие щекотливые проблемы, поэтому запускать рекламную кампанию противодиарейного средства всегда непросто. Состав поговорил с командой бренда «Имодиум» и узнал, как правильно строить отношения с аудиторией и почему стоит звать в ролик про диарею знаменитость. Креативную концепцию кампании разработали в агентстве JWT. Перед креативщиками стояли непростые задачи: построить эмоциональную связь с потребителем снять табуированность с проблемы через доверие к известной личности Для новой рекламной кампании была снята серия роликов, где главную роль сыграла Мария Ивакова, известный блогер и одна из ведущих передачи «Орел и Решка». Маша стала первой из российских селебрити, заговорившей о проблеме диареи. На рынке США, например, «Имодиум» представляла Дженифер Энистон. Почему именно Маша Ивакова стала героиней рекламных роликов? Ее образ — это образ путешественницы, которая много где побывала, пробовала разные местные блюда и точно знает, как нужно готовиться к поездке и что брать с собой, чтобы не потерять ни дня. Серия видео роликов — это разные жизненные ситуации, в которых любой человек может столкнуться с деликатной проблемой. Маша в этих роликах выступает в качестве эксперта, который знает, что делать, так как у нее с собой всегда «Имодиум». В настоящее время рекламная кампания в интернете продолжает набирать обороты, а охват аудитории уже превысил 11 млн пользователей. Ролики «Имодиум» с участием такого агента влияния, как Мария Ивакова, стали настоящей инновацией в рекламе товаров данной категории и позволили пробиться через клаттер стандартных сообщений. Состав творческой группы: Бренд «Имодиум» (клиент) JWT (креатив) Съемочная группа: Режиссер — Linus Ewers Оператор — Вартан Канцедал Актеры: Мария Ивакова Береза Михайло Лугуев Гамзат Юсупович Усова Дарья Сергеевна На правах рекламы
Sostav.ru: последние новости
Депутат предложил «убрать нолики» в рублях Охлобыстин стал креативным директором сети BAON Чеченские власти обвинили «Наших» в провокации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля551
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки69
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина90
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»380
Порошенко предложили заткнуться в ответ128
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение