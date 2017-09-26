Кейс: как говорить с аудиторией на неудобные темы 

Диарея — не самая популярная тема для разговора. Люди редко обсуждают такие щекотливые проблемы, поэтому запускать рекламную кампанию противодиарейного средства всегда непросто. Состав поговорил с командой бренда «Имодиум» и узнал, как правильно строить отношения с аудиторией и почему стоит звать в ролик про диарею знаменитость. Креативную концепцию кампании разработали в агентстве JWT. Перед креативщиками стояли непростые задачи: построить эмоциональную связь с потребителем снять табуированность с проблемы через доверие к известной личности Для новой рекламной кампании была снята серия роликов, где главную роль сыграла Мария Ивакова, известный блогер и одна из ведущих передачи «Орел и Решка». Маша стала первой из российских селебрити, заговорившей о проблеме диареи. На рынке США, например, «Имодиум» представляла Дженифер Энистон. Почему именно Маша Ивакова стала героиней рекламных роликов? Ее образ — это образ путешественницы, которая много где побывала, пробовала разные местные блюда и точно знает, как нужно готовиться к поездке и что брать с собой, чтобы не потерять ни дня. Серия видео роликов — это разные жизненные ситуации, в которых любой человек может столкнуться с деликатной проблемой. Маша в этих роликах выступает в качестве эксперта, который знает, что делать, так как у нее с собой всегда «Имодиум». В настоящее время рекламная кампания в интернете продолжает набирать обороты, а охват аудитории уже превысил 11 млн пользователей. Ролики «Имодиум» с участием такого агента влияния, как Мария Ивакова, стали настоящей инновацией в рекламе товаров данной категории и позволили пробиться через клаттер стандартных сообщений. Состав творческой группы: Бренд «Имодиум» (клиент) JWT (креатив) Съемочная группа: Режиссер — Linus Ewers Оператор — Вартан Канцедал Актеры: Мария Ивакова Береза Михайло Лугуев Гамзат Юсупович Усова Дарья Сергеевна На правах рекламы