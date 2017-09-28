У оренбурженки похитили 50 тыс. рублей с кредитной карты

В Оренбурге у местной жительницы мошенники похитили 50 тысяч рублей с кредитной карты. Об этом сообщает Центральный районный суд Оренбурга.

Пострадавшая рассказала, что в банке ей выдали кредитную карту с лимитом 60 тысяч рублей и подключенной услугой «мобильный банк». Сама женщина не пользовалась кредиткой, но с карты исчезли 50 тысяч рублей. Как выяснилось, деньги списали за совершение покупки в интернет-магазине жителем другого региона.

После выяснения того, что женщина обворована мошенником, на ее счет вернули списанные деньги. Но проценты за кредит женщине придется выплачивать. Суд решил, что не расторгнутый кредитный договор обязывает ее выполнить обязательства перед судом. А привлечение к ответственности мошенника выльется в отдельное судебное разбирательство.