Ещё
У оренбурженки похитили 50 тыс. рублей с кредитной карты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У оренбурженки похитили 50 тыс. рублей с кредитной карты 

ProOren 28 сентября 2017
Фото: Федеральное агентство новостей
В Оренбурге у местной жительницы мошенники похитили 50 тысяч рублей с кредитной карты. Об этом сообщает Центральный районный суд Оренбурга.
Пострадавшая рассказала, что в банке ей выдали кредитную карту с лимитом 60 тысяч рублей и подключенной услугой «мобильный банк». Сама женщина не пользовалась кредиткой, но с карты исчезли 50 тысяч рублей. Как выяснилось, деньги списали за совершение покупки в интернет-магазине жителем другого региона.
После выяснения того, что женщина обворована мошенником, на ее счет вернули списанные деньги. Но проценты за кредит женщине придется выплачивать. Суд решил, что не расторгнутый кредитный договор обязывает ее выполнить обязательства перед судом. А привлечение к ответственности мошенника выльется в отдельное судебное разбирательство.
ProOren: последние новости
Темникова резко высказалась в адрес Бузовой после концерта в Оренбурге СМИ: актер Виталий Шаповалов скончался после операции Ловцу покемонов в Храме-на-Крови вынесли приговор
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля550
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки66
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина88
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»377
Порошенко предложили заткнуться в ответ127
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение