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Производители газировки заплатят 300 тысяч штрафа за игру с Усейном Болтом
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Производители газировки заплатят 300 тысяч штрафа за игру с Усейном Болтом 

Вести.Ru 26 сентября 2017
Фото: Вести.Ru
Производители газировки Gatorade заплатят властям Калифорнии штраф в 300 тысяч долларов за ложную рекламу, которая лежала в основе приложения Bolt!, созданного владельцами бренда. Прототип героя игры был списан с олимпийца Усейна Болта, сообщает BBC.
По сюжету вышедшей в 2012 году мобильной игры, ямайский легкоатлет бегает по уровням и собирает бутылки с газировкой Gatorade. При этом он говорит, что вместо обычной воды стоит пить Gatorade, и тогда мечты станут реальностью.
Жители Калифорнии подали коллективный иск против авторов такого слогана. Суд по этому делу длился почти пять лет. В итоге производителей напитка признали виновными в распространении заведомо ложных заявлений с целью получения прибыли.
Из 300 тысяч, которые заплатят представители фирмы, 120 пойдут на финансирование образовательной кампании, которая объясняет пользу употребления воды для правильного питания. Кроме того, производителям Gatorade запретят рекламировать свою продукцию среди детей младше 12 лет.
Игра Bolt! была убрана из интернет-магазинов в 2013 году.
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